https://static.news.ru/photo/e2f00fa6-5fad-11ea-8c96-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-zenit.ru

Фанатское объединение «Ландскрона» опубликовало заявление, связанное с потасовкой на выездном матче «Зенита» против грозненского «Ахмата».

Клуб предпочёл переобуться со своих любимых правил безопасности на сторону новых традиций, которых раньше то ли не было, то ли они были не так важны, — сказано в заявлении фанатов.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев призвал фанатов уважать традиции и не оголять торс, из-за чего и произошла драка.

Петербургские болельщики отметили, что несмотря на все разногласия с местными фанатами «Ахмата», не стоит бойкотировать выездные матчи в Грозный.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что действия фанатов «Зенита» привели к остановке футбольного матча. Болельщики оголили свои торсы после гола игрока «сине-бело-голубых». Фанаты «Ахмата» возмутились такими действиями и начали потасовку. Последние побежали к гостевой трибуне. Главный арбитр остановил игру. Однако инцидент был быстро исчерпан, как только фанаты «Зенита» надели футболки.