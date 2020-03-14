https://static.news.ru/photo/57ac12d4-661d-11ea-b287-fa163e074e61_660.jpg Валентина Терешкова Фото: Russian Government/Global Look Press

Болельщики тульского «Арсенала» поддержали депутата и космонавта Валентину Терешкову, которая стала инициатором поправки, позволяющей Владимиру Путину пойти на пятый президентский срок. Фанаты подняли баннер на матче Российской премьер-лиги с «Рубином».

По информации «Спорт-Экспресса», транспарант «Валя, ты просто космос» растянули в секторе напротив главной трибуны Центрального стадиона Тулы, где пока не введены ограничения на посещение массовых мероприятий.

Матч продолжается. На 70-й минуте казанский «Рубин» ведёт с перевесом в один гол.

Как писал NEWS.ru, в день рассмотрения поправок в Конституцию во втором чтении Терешкова «с голоса» предложила не учитывать предыдущие сроки Путина после обновления Основного закона.

Документ принят, утверждён главой государства и 14 марта передан на экспертизу в Конституционный суд. Он не вступит в силу до всероссийского голосования 22 апреля, где должен набрать более 50% голосов россиян.