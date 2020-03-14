Болельщики тульского «Арсенала» поддержали депутата и космонавта Валентину Терешкову, которая стала инициатором поправки, позволяющей Владимиру Путину пойти на пятый президентский срок. Фанаты подняли баннер на матче Российской премьер-лиги с «Рубином».
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Матч продолжается. На 70-й минуте казанский «Рубин» ведёт с перевесом в один гол.
Как писал NEWS.ru, в день рассмотрения поправок в Конституцию во втором чтении Терешкова «с голоса» предложила не учитывать предыдущие сроки Путина после обновления Основного закона.
Документ принят, утверждён главой государства и 14 марта передан на экспертизу в Конституционный суд. Он не вступит в силу до всероссийского голосования 22 апреля, где должен набрать более 50% голосов россиян.
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