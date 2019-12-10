Фанатское объединение футбольного клуба «Спартак» подготовит благотворительный проект в защиту диких животных, угнетаемых в цирках.
Насильственные действия над животными, которые совершаются в цирках, приводят к психологическим травмам как у детей, так у циркачей-дрессировщиков. Мы уверены, что в XXI веке наше общество должно избавиться от насилия над животными ради потех, — говорится в заявлении на сайте фанатского объединения «Фратрия».
Фанаты будут добиваться запрета цирка с животными в России и пригласили принять участие в проекте всех желающих. Подробности будут раскрыты позже.
Ранее «Фратрия» призвала покинуть трибуны стадионов болельщиков всех команд на 30-й минуте матчей 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), писал NEWS.ru.
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