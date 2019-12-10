Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Футбольный клуб «Наполи» объявил об отставке главного тренера Карло Анчелотти через несколько часов после победы над «Генком» (4:0) в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов.

60-летний тренер вывел итальянцев в плей-офф Лиги чемпионов, однако в Серии А «Наполи» занимает седьмое место после 15 туров. Взаимное уважение между клубом, президентом Аурелио Де Лаурентисом и Карло Анчелотти...