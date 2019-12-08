https://static.news.ru/photo/06305f78-19dd-11ea-bda7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Фанаты московского футбольного клуба «Спартак» покинули трибуны на 30-й минуте домашнего матча против «Ростова».

Активные болельщики устроили акцию протеста против действий правоохранительных органов в отношении футбольных фанатов.

Также болельщики развесили различные баннеры, среди которых «Фанатизм — не преступление», «Контракт Дзюбы = 15 суток», а также «Запашный — корм для энергичных кошек».

Запашный, ты нас слышишь pic.twitter.com/61CXzImdv2 — Оранжевая ромалюция (@lifewithnosense) December 8, 2019

Контракт Дзюбы = 15 суток pic.twitter.com/ccwkaTV0D4 — Оранжевая ромалюция (@lifewithnosense) December 8, 2019

Э. Запашный - корм для энергичных кошек! pic.twitter.com/EL9NkWK0mk — Ультра (@Ultra_spartak) December 8, 2019

Фанат — не преступник. Болельщики «Спартака» и «Ростова» покидают стадион. pic.twitter.com/zgF9eZZFz8 — Анастасия (@afinooo) December 8, 2019

Помимо этого, фанаты проводили переклички между секторами со словами «фанат не преступник» и «футбол для фанатов».Трибуны покинули также фанаты ростовской команды.

Встретимся весной. Актив обеих команд полностью покинули сектора pic.twitter.com/eFzEcUrDV1 — Анастасия (@afinooo) December 8, 2019

Акцию протеста в виде ухода с трибун предложило фанатское объединение «Спартака» «Фратрия». Представители фан-движения заявили, что произвол правоохранительных органов касается всех, независимо от клубных пристрастий, писал NEWS.ru.

Болельщики московского клуба были задержаны перед матчем 18-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1). Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде административного ареста на срок 15 суток фанатам московского «Спартака» за мелкое хулиганство. «Фратрия» считает, что правоохранители таким образом мстят за оскорбительные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

Ранее Эдгард Запашный заявил, что с помощью ОМОНа «покрошил бы» матерящихся болельщиков и «попереломал бы части тела», после чего фанаты «Спартака» обратились в СК и прокуратуру с просьбой дать правовую оценку его действиям.