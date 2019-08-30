Болельщики московского «Спартака» на матче чемпионата России с питерским «Зенитом» поддержали больного раком бывшего футболиста «красно-белых» Василия Кулькова.
Встреча проходит 1 сентября в Москве. На секторе «Спартака» фанаты разместили баннер «Василий Сергеевич, борись! Так, как на полях сражался ты».
Ранее News.ru писал, что прославленный футболист московского «Спартака» Василий Кульков, ныне входящий в тренерский штаб Академии «красно-белых», борется с раком. Как сообщает официальный сайт фанатского объединения «Фратрия», у чемпиона СССР диагностирован плоскоклеточный рак пищевода. Кульков находится под наблюдением врачей в больнице в Красногорске, где проходит второй этап химиотерапии.