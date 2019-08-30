Фото: Сергей Булкин/News.ru

«Спартак» (Москва) и пражская «Славия» договорились о переходе в российский клуб полузащитника Алекса Крала. 21-летний чех успешно прошёл медосмотр и подписал с «красно-белыми» пятилетний контракт.

Он начинал заниматься футболом в Брно, а в 13 лет перешёл в академию «Славии», где обучался до 2017 года, после чего стал игроком «Теплице». Успешно проявив себя за полтора сезона...