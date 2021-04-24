Фанаты «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку в Москве

https://static.news.ru/photo/19ce2da2-a5a1-11eb-9771-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 150 фанатов футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА устроили драку на юго-востоке Москвы. Есть пострадавшие, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Инцидент произошёл в ночь на 25 апреля в районе Орехово-Зуевского проезда. В драке участвовали несколько крупных фанатских объединений обеих сторон.

Точное количество пострадавших доподлинно неизвестно . Информация о задержанных не поступала.

Главное дерби страны состоится 25 апреля на стадионе «Открытие Арена». «Спартак» встретится с ЦСКА, от исхода матча зависит, кто в следующем сезоне сыграет в еврокубках и в каких именно. Ничья не устраивает ни одну из команд.

«Спартак» после 26 матчей расположился на третьем месте, ЦСКА — на пятом, и разделяет соперников всего одно очко.

Охрану общественного порядка во время поединка будут обеспечивать около 840 сотрудников ЧОПов, порядка 730 военнослужащих Росгвардии, а также более 730 полицейских и бойцов ОМОНа. В общей сложности будет задействовано 2,3 тысячи охранников и силовиков.