https://static.news.ru/photo/51e6af30-e1e3-11e9-840e-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот twitter.com/ZO_NWS

Нидерландский футбольный клуб «Рода» из Керкраде сыграл вничью с «Де Графсхапом» из Дутинхема во втором дивизионе страны. Во время игры фанаты выгнали со стадиона владельца первой команды Маурисио Гарсию де ла Вегу.

Поклонники «Роды» обвинили мексиканского функционера в том, что он не инвестировал в клуб, несмотря на свои обещания.

Boze fans @rodajckerkrade brengen Mauricio Garcia de la Vega het stadion uit. Dat gebeurde tijdens de rust van Roda tegen De Graafschap. pic.twitter.com/jpPZc6ZXIA — ZO-NWS (@ZO_NWS) September 27, 2019

Игра «Роды» и «Де Графсхапа» завершилась со счётом 1:1.

Ранее News.ru писал, что фанаты футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» бросали в нападающего команды Неймара посторонние предметы во время встречи с «Лионом». Спортсмен забил единственный мяч и принёс победу парижскому клубу, однако болельщики негативно реагировали на футболиста.