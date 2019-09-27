Нидерландский футбольный клуб «Рода» из Керкраде сыграл вничью с «Де Графсхапом» из Дутинхема во втором дивизионе страны. Во время игры фанаты выгнали со стадиона владельца первой команды Маурисио Гарсию де ла Вегу.
Поклонники «Роды» обвинили мексиканского функционера в том, что он не инвестировал в клуб, несмотря на свои обещания.
Игра «Роды» и «Де Графсхапа» завершилась со счётом 1:1.
Ранее News.ru писал, что фанаты футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» бросали в нападающего команды Неймара посторонние предметы во время встречи с «Лионом». Спортсмен забил единственный мяч и принёс победу парижскому клубу, однако болельщики негативно реагировали на футболиста.