https://static.news.ru/photo/f6f4e350-dde4-11e9-a4c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fu Langsuowa¡¤lemuwana/Global Look Press

Фанаты футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» бросали в нападающего команды Неймара посторонние предметы во время встречи с «Лионом».

Неймар забил единственный мяч и принёс победу парижскому клубу, однако фанаты негативно реагировали на футболиста.

Летом Неймар пытался покинуть клуб и вернуться в «Барселону». Поступок футболиста вызвал бурю негодования среди фанатов команды, которые со старта сезона подвергают футболиста оскорблениям.

Неймар заявил, что его не тревожит то, как к нему относятся фанаты французского клуба, писал News.ru.