Фанаты футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» бросали в нападающего команды Неймара посторонние предметы во время встречи с «Лионом».
Неймар забил единственный мяч и принёс победу парижскому клубу, однако фанаты негативно реагировали на футболиста.
Летом Неймар пытался покинуть клуб и вернуться в «Барселону». Поступок футболиста вызвал бурю негодования среди фанатов команды, которые со старта сезона подвергают футболиста оскорблениям.
Неймар заявил, что его не тревожит то, как к нему относятся фанаты французского клуба, писал News.ru.