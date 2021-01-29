Фанаты «Марселя» попытались прорваться на базу клуба

https://static.news.ru/photo/fd526272-631c-11eb-9e2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Swer84/twitter.com

Несколько сотен фанатов французского футбольного клуба «Олимпик Марсель» устроили акцию протеста из-за недовольства результатами команды в текущем сезоне.

Как сообщает L'Equipe, протестующие прошли по городу, затем собрались около тренировочной базы клуба и зажгли файеры. Отмечено несколько попыток прорыва на территорию объекта.

«Марсель» идёт шестым в чемпионате Франции, в последних четырёх встречах команда один раз сыграла вничью и трижды проиграла. Ранее клуб занял последнее место в своей группе Лиги чемпионов, уступив в пяти играх из шести. Главным тренером команды является португалец Андре Виллаш-Боаш, в прошлом работавший с петербургским «Зенитом».

30 января в 23:00 мск начнётся матч чемпионата Франции, в котором «Марсель» встретится с «Ренном».

Как сообщал NEWS.ru, футбольные фанаты в ходе акций протеста против карантинных мер в нидерландских городах Маастрихте и Хертогенбосе вышли на улицы, чтобы разогнать манифестантов. Власти пресекли эту инициативу, потому что у болельщиков не было разрешения на патрулирование.