Фото: Football__Tweet/twitter.com

Болельщики английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» напали на дом исполнительного вице-президента команды Эда Вудворда.

Порядка 20 человек кидали пиротехнические изделия в дом Вудворда. Его вместе с женой и детьми в это время дома не было.

Любой, кто будет признан виновным в совершении этого преступления, будет забанен клубом на всю жизнь и может подвергнуться судебному преследованию. Болельщики, выражающие мнение, это одно, преступный ущерб и намерение поставить под угрозу жизнь — это другое. Этому просто нет оправдания, — говорится в заявлении «Манчестер Юнайтед».

 Ранее болельщики красноярского футбольного клуба «Енисей» обратились к руководству клуба и края в стиле фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», писал NEWS.ru.

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