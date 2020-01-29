https://static.news.ru/photo/cbb0be7c-4274-11ea-85df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Football__Tweet/twitter.com

Болельщики английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» напали на дом исполнительного вице-президента команды Эда Вудворда.

Порядка 20 человек кидали пиротехнические изделия в дом Вудворда. Его вместе с женой и детьми в это время дома не было.

"Manchester United Football Club have tonight been made aware of the incident outside the home of one of our employees... Fans expressing opinion is one thing, criminal damage and intent to endanger life is another. There is simply no excuse for this." pic.twitter.com/bexuq6cfhu — Goal (@goal) January 28, 2020

Любой, кто будет признан виновным в совершении этого преступления, будет забанен клубом на всю жизнь и может подвергнуться судебному преследованию. Болельщики, выражающие мнение, это одно, преступный ущерб и намерение поставить под угрозу жизнь — это другое. Этому просто нет оправдания, — говорится в заявлении «Манчестер Юнайтед».

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