Фанаты «Локомотива» рассказали о запланированных протестах на матчах РПЛ

Фанаты московского футбольного клуба «Локомотив» рассказали об акциях протеста на оставшихся матчах в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Активные болельщики команды планируют находиться на стадионе только первые 20 минут матчей. Также фанаты отказываются от визуальной поддержки команды, покупок на стадионе, а также отмечают, что вокальная поддержка в это время будет направлена только на корректное выражение мнения о действиях руководства «Локомотива».
Таким образом фанаты хотят показать, что недовольны отставкой Юрия Сёмина, который руководил командой с начала сезона, назвав данное решение руководства «Локомотива» циничным и мерзким поступком.
При этом болельщики подчеркнули, что не собираются болеть против нового тренера и результатов команды, а лишь хотят добиться смены руководства московского клуба.
«Локомотив» в мае заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич.
Ранее объединение болельщиков выразило недовольство решением клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым. Они опубликовали обращение к руководству клуба, в котором потребовали от него уйти в отставку. «Красно-зелёные» обвинили совет директоров в том, что он очернил доброе имя «Локомотива» и предал надежды болельщиков, писал NEWS.ru.
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