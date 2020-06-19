Фанаты «Локомотива» рассказали о запланированных протестах на матчах РПЛ

https://static.news.ru/photo/a17a8c5c-b239-11ea-8527-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фанаты московского футбольного клуба «Локомотив» рассказали об акциях протеста на оставшихся матчах в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Активные болельщики команды планируют находиться на стадионе только первые 20 минут матчей. Также фанаты отказываются от визуальной поддержки команды, покупок на стадионе, а также отмечают, что вокальная поддержка в это время будет направлена только на корректное выражение мнения о действиях руководства «Локомотива».

Таким образом фанаты хотят показать, что недовольны отставкой Юрия Сёмина, который руководил командой с начала сезона, назвав данное решение руководства «Локомотива» циничным и мерзким поступком.

При этом болельщики подчеркнули, что не собираются болеть против нового тренера и результатов команды, а лишь хотят добиться смены руководства московского клуба.

«Локомотив» в мае заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич.

Ранее объединение болельщиков выразило недовольство решением клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым. Они опубликовали обращение к руководству клуба, в котором потребовали от него уйти в отставку. «Красно-зелёные» обвинили совет директоров в том, что он очернил доброе имя «Локомотива» и предал надежды болельщиков, писал NEWS.ru.