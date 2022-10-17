Фанаты испанского «Атлетика» принесли флаги ДНР и СССР на матч Ла Лиги

Фото: Pablo Garcia/Keystone Press Agency

Болельщики «Атлетика» из Бильбао принесли флаги ДНР и СССР на матч девятого тура Ла Лиги против мадридского «Атлетико», сообщает Sports.ru. Встреча прошла 16 октября и завершилась победой столичной команды со счетом 1:0.

На фотографиях, распространившихся в соцсетях, видно, что на трибуне фанатов баскского клуба были флаги с советской символикой, а также флаг Донецкой Народной Республики.

Болельщики «Атлетика» не впервые выражают политическую позицию в отношении действий России. В 2014 году, когда клуб играл с «Шахтером» в Лиге чемпионов, на трибунах вывесили флаг ДНР и баннер с написанной на русском языке фразой «Вставай, Донбасс» и перечеркнутой свастикой.

13 октября стало известно, что ЛГБТ-фанаты смогут держаться за руки и демонстрировать радужные флаги на ЧМ-2022 в Катаре. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета турнира Нассер Аль-Хатер. По его словам, в Дохе рады всем, кто не причиняет вреда другим людям и не разрушает общественную собственность.