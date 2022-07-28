Фанаты «Фенербахче» скандировали имя Путина на матче Лиги чемпионов Фанаты «Фенербахче» скандировали имя Владимира Путина на матче против киевского «Динамо»

Фото: Juergen Kessler/Global Look Press

Фанаты турецкого «Фенербахче» скандировали имя президента России Владимира Путина на матче квалификационного этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо», передает Lenta.ru. Встреча проходила в Стамбуле.

Полузащитник украинской команды Виталий Буяльский открыл счет на 57-й минуте и начал праздновать гол перед фанатами стамбульской команды. В ответ болельщики стали скандировать: «Ла-ла-ла, Владимир Путин!».

Встреча завершилась победой киевского «Динамо» — 2:1. Теперь киевляне выступят в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый матч команд завершился со счетом 0:0.

В феврале Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили россиян от международных соревнований.