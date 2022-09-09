Фанаты «Фенербахче» пришли на матч с киевским «Динамо» с флагом России Фанаты турецкого «Фенербахче» принесли российскую атрибутику на матч с киевским «Динамо»

Фото: Mikko Stig via imago-images.de/Global Look Press

Фанаты турецкого футбольного клуба «Фенербахче» принесли на домашний матч первого тура Лиги Европы (ЛЕ) с киевским «Динамо» маски с изображением президента России Владимира Путина и российские флаги, сообщает Championat.com. Болельщики держали атрибутику в руках и выкрикивали пророссийские лозунги.

Отмечается, что во время одного из прошлых матчей «Фенербахче» после гола соперника болельщики начали скандировать фамилию президента России.

Провокационную кричалку болельщики «Фенербахче» начали скандировать после того, как игрок киевлян Виталий Буяльский открыл счет на 57-й минуте и начал праздновать гол перед фанатами стамбульской команды. В ответ болельщики запели: «Ла-ла-ла, Владимир Путин!»

Встреча завершилась победой киевского «Динамо» в дополнительное время — 2:1. Авторами голов в составе «Динамо» стали Виталий Буяльский и Андрей Караваев. У «Фенербахче» отличился Атилла Салаи. Первый матч команд закончился со счетом 0:0, и теперь киевляне выступят в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. УЕФА начал расследование в отношении болельщиков «Фенербахче».