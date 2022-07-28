Фанаты «Фенербахче» ошибочно атаковали соцсети московского «Динамо» Фанаты «Фенербахче» оставили эмодзи с флагами России в аккаунте московского «Динамо»

Фото: Mikko Stig/imago-images.de/Global Look Press

Фанаты турецкого «Фенербахче»

Болельщики «Фенербахче» после игры во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов против киевского «Динамо» в одной из социальных сетей оставили под постом московского «Динамо» множество изображений с российским флагом. Ранее сообщалось, что турецкие болельщики во время встречи скандировали имя президента России Владимира Путина.

Скорее всего, фанаты «Фенербахче» перепутали аккаунты московской и киевской команд. 27 июля болельщики «Фенербахче» начали скандировать провокационную кричалку после того, как Виталий Буяльский открыл счет на 57-й минуте и начал праздновать гол перед фанатами стамбульской команды. В ответ болельщики запели: «Ла-ла-ла, Владимир Путин!».

Встреча завершилась победой киевского «Динамо» в дополнительное время — 2:1. Авторами голов в составе «Динамо» стали Виталий Буяльский и Андрей Караваев. У «Фенербахче» отличился Атилла Салаи. Первый матч команд завершился со счетом 0:0. Теперь киевляне выступят в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Ранее главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу одним словом оценил кричалки фанатов турецкого «Фенербахче» о президенте России Владимире Путине на матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Специалист сказал, что ему жаль.