Фанаты ЦСКА оскорбили тренера команды Овчинникова

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Тренер ЦСКА Сергей Овчинников стал участником конфликта с болельщиками команды. Инцидент произошёл в аэропорту в Волгограде, где «армейцы» встречались с «Ротором» в 13-м туре Российской премьер-лиги (1:0).

Так, некоторые фанаты ЦСКА стали выкрикивать оскорбления в адрес наставника. На видео видно, что игроки и тренерский штаб ЦСКА идут по аэропорту, и слышны выкрики болельщиков. Один из них оскорбил Овчинникова, после чего тот развернулся к обидчику, чтобы разобраться с ним лично. Стычку между тренером и болельщиками предотвратили другие представители ЦСКА, пишет Telegram-канал Ofnews.

Ранее NEWS.ru писал, что представители YouTube-шоу Comment Out принесли извинения главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско за шутку про обезглавливание.

Представители YouTube-канала добавили, что не ставили целью оскорбить Тедеско или болельщиков футбольного клуба.