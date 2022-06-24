Фанаты ЦСКА бойкотируют матчи РПЛ из-за Fan ID

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Паспорт болельщика

Фанаты московского ЦСКА приняли решение о бойкоте матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за принятия закона о введении паспорта болельщика (Fan ID), сообщается в Telegram-канале объединения фанатов «армейцев». Болельщики пообещали вернуться на стадионы после отказа от использования системы.

Как бы ни развернулись события, сколько бы трудностей ни возникло с организацией альтернатив деятельности нашего движения, оно продолжит жить и активно существовать. Мы будем поддерживать ЦСКА всюду, где это не будет противоречить нашим идеалам и принципам, — говорится в заявлении.

22 июня на сайте болельщиков «Динамо» появилась новость о том, что фанаты не будут посещать матчи клуба в Российской премьер-лиге. Решение связано со вступлением 1 июля в силу закона о паспорте болельщиков.

В первой части сезона проход на стадион по паспорту болельщика будет осуществляться в Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Самаре и Нижнем Новгороде.