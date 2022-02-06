Фанаты 15 клубов РПЛ высказались против Fan ID

Фанаты 15 клубов РПЛ высказались против введения системы Fan ID и собираются бойкотировать матчи чемпионата России до полной отмены паспортов болельщиков. Фанаты грозненского «Ахмата» остались единственными, кто не выступил против Fan ID и не обозначил свою позицию по этому поводу, передаёт Sports.ru.

Движение фанатов «Зенита» в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления Fan ID. Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными, — отмечается в заявлении болельщиков клуба «Зенит» Санкт-Петербург.

24 января фанаты «Спартака» заявили о бойкоте матчей команды во всех турнирах до полной отмены закона о Fan ID. Этот закон подразумевает оформление «персонифицированной карты на посещение спортивного соревнования». Предполагается, что подобный электронный документ поспособствует увеличению безопасности на спортивных мероприятиях.