Фанатов ФК «Балтика» облили зеленкой возле отеля в Москве Mash: фанатов ФК «Балтика» облили зеленкой возле отеля в Москве

Фото: FC Baltika/Instagram.com/Global Look Press

Болельщиков калининградского футбольного клуба «Балтика» облили зеленкой около пятизвездочного отеля «Хаятт» в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. Пострадавшие приехали поддержать команду в матче премьер-лиги со столичным «Спартаком».

По имеющимся данным, неизвестный в маске подкараулил людей на выходе из фанатского автобуса и выплеснул в них аптечное средство. Пострадали по меньшей мере 10 человек. По имеющимся данным, фанаты намерены писать заявление в полицию. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи.

Футбольный клуб «Балтика» под руководством бывшего игрока московского ЦСКА Сергея Игнашевича впервые за 25 лет вышел в Российскую премьер-лигу. Встреча «Балтики» и московского «Спартака» должна пройти 31 июля, начало матча в 19:30. В первом туре национального первенства москвичи обыграли «Оренбург» со счетом 3:2, а калининградцы на выезде проиграли «Сочи» 0:2.

Ранее сообщалось, что 196 фанатов доставили в отделения полиции Казани за различные правонарушения после матча «Зенит» — ЦСКА. Было составлено 156 административных протоколов, в отношении 59 человек судьи назначали административные аресты, 27 человек оштрафовали. Среди правонарушений, за которые были задержаны болельщики, есть мелкое хулиганство, потребление алкоголя в общественных местах, публичная демонстрация нацисткой символики или атрибутики, нарушение правил поведения зрителей на спортивных мероприятиях.