https://static.news.ru/photo/2d2a5a8c-5e1d-11ea-80f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Болельщик петербургского футбольного клуба «Зенит», проникший на трибуну с фанатами «Локомотива» во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), приговорён к аресту на семь суток.

Нарушителем является Николай Зубанов. Суд также наложил на него штраф в 12 тысяч рублей и запрет на посещение официальных спортивных соревнований сроком на один год, сообщает ТАСС.

На суде было установлено, что Зубанов пытался сорвать средства поддержки «Локомотива», а также схватил за ногу болельщика московской команды и скинул его с ограждения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что петербургский футбольный клуб «Зенит» и московский «Локомотив» не смогли забить друг другу мячи в матче 20-го тура РПЛ. Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин был удалён со скамейки запасных за споры с арбитром на 24-й минуте матча. В конце матча травму колена получил защитник москвичей Ведран Чорлука и был заменён.