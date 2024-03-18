Фанат судится с ФК «Ростов» из-за отказа пускать на трибуны со своей едой Фанат подал на ФК «Ростов» в суд за отказ пускать на стадион со своей едой

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Фанат ФК «Ростов» Григорий Чебоньян подал в суд на клуб из-за того, что его не допускают на стадион с шоколадом, персиками и яблоками, сообщил Telegram-канал Don Mash. Болельщик уверен, что имеет на это право, а действия охраны, которая забирает еду или заставляет открывать воду, продиктованы отнюдь не требованиями безопасности.

По мнению болельщика, принесенные продукты забирают, чтобы закуски покупали втридорога на стадионе. Суд не поддержал Чебоньяна, однако тот уже подал апелляцию.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что санкционное давление в спорте на Россию усиливается и положительных изменений ждать не стоит. Но все быстро меняется и через какое-то время изменения могут случиться, считает он.

Тем не менее сборная России по футболу в этом году планирует провести товарищеские матчи с командами Белоруссии и Китая. В ближайшее время пройдут товарищеские встречи с командами Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта). Ветеран «Спартака», экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что любую игру на международном уровне нужно приветствовать и играть, чтобы не потерять навыки, иначе российские футболисты скоро «превратятся в мух после длинной спячки».