Фанат «Челси» приговорён к восьми неделям тюрьмы за расизм

Болельщик английского футбольного клуба «Челси» Нейтан Блэгг приговорён к тюремному заключению сроком на восемь недель за расистские и антисемитские высказывания в адрес фанатов другого лондонского коллектива — «Тоттенхэма». Об этом сообщает Sky Sports.
Судья назвал опубликованные Блэггом сообщения оскорбительными и отвратительными, а сам фанат признался, что публиковал их с целью подшутить над приятелями. Тем не менее это не уберегло его от обвинительного приговора, согласно которому он проведёт в заключении восемь недель.
Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) условно наказал московский футбольный клуб «Спартак» закрытием двух секторов трибуны B стадиона «Открытие Банк Арена» на один матч. Поводом для такого решения стало скандирование оскорбительных выражений фанатами «красно-белых» на матче 13-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом».