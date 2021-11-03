Фанат «Челси» приговорён к восьми неделям тюрьмы за расизм

Болельщик английского футбольного клуба «Челси» Нейтан Блэгг приговорён к тюремному заключению сроком на восемь недель за расистские и антисемитские высказывания в адрес фанатов другого лондонского коллектива — «Тоттенхэма». Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается , что в период с 29 сентября 2020-го по 5 февраля 2021 года Блэгг опубликовал в социальной сети Twitter ряд оскорбительных сообщений в адрес болельщиков «Тоттенхэма», в которых позволил себе расистские и антисемитские высказывания. За подобные действия фанат был привлечён к ответственности, а впоследствии признал свою вину.

Судья назвал опубликованные Блэггом сообщения оскорбительными и отвратительными, а сам фанат признался, что публиковал их с целью подшутить над приятелями. Тем не менее это не уберегло его от обвинительного приговора, согласно которому он проведёт в заключении восемь недель.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) условно наказал московский футбольный клуб «Спартак» закрытием двух секторов трибуны B стадиона «Открытие Банк Арена» на один матч. Поводом для такого решения стало скандирование оскорбительных выражений фанатами «красно-белых» на матче 13-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом».