Евсеев заявил, что Тедеско завуалировал поражение истерией

https://static.news.ru/photo/a241ae1c-3d4a-11eb-8e92-fa163e074e61_660.jpg Вадим Евсеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Бывший футболист московских клубов «Спартак» и «Локомотив» Вадим Евсеев высказался по поводу скандала с участием главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско после поражения столичного коллектива от «Сочи» со счётом 0:1. На своей официальной странице в социальной сети он заявил, что специалист решил завуалировать неудачу на поле истерией.

Ранее наставник в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил, что один из игроков сочинцев ударил его помощника в подтрибунном помещении после окончания матча, кроме того, его оскорбили в перерыве встречи, причём оскорбления касались происхождения Тедеско.

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал позже, что конфликт возник между 31-летним полузащитником «Сочи» Жоаозиньо и ассистентом главного тренера Андреасом Хинкелем.

Евсеев подчеркнул, что смотрел игру с трибуны сочинского стадиона. По его словам, то, что красиво говорит спартаковский тренер, — это одно, а то, что видят люди, — совсем другое. Как отметил Евсеев, когда он сам играл против «Спартака», наблюдалось то же самое. Что именно — бывший спортсмен решил не уточнять.

Тренер уверен, что скандал с Тедеско — это история, высосанная из пальца.

«Сочи» полностью контролировал матч и переиграл «Спартак». Завуалировать поражение истерией... Увести разговор к обвинениям соперника... Хочу сказать в знак уважения к «Сочи»: команда выиграла на поле, а не за его пределами, — написал Евсеев в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, ни в спорте, ни в обществе нет места расизму и проявлениям вражды на межнациональной или межэтнической почве. С таким заявлением выступил главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско на следующий день после скандала в Сочи.

Он подчеркнул, что эмоции являются частью футбола, однако существуют границы, которые нельзя переходить.