Евсеев заявил, что Тедеско завуалировал поражение истерией

Бывший футболист московских клубов «Спартак» и «Локомотив» Вадим Евсеев высказался по поводу скандала с участием главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско после поражения столичного коллектива от «Сочи» со счётом 0:1. На своей официальной странице в социальной сети он заявил, что специалист решил завуалировать неудачу на поле истерией.
Ранее наставник в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил, что один из игроков сочинцев ударил его помощника в подтрибунном помещении после окончания матча, кроме того, его оскорбили в перерыве встречи, причём оскорбления касались происхождения Тедеско.
Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал позже, что конфликт возник между 31-летним полузащитником «Сочи» Жоаозиньо и ассистентом главного тренера Андреасом Хинкелем.
Евсеев подчеркнул, что смотрел игру с трибуны сочинского стадиона. По его словам, то, что красиво говорит спартаковский тренер, — это одно, а то, что видят люди, — совсем другое. Как отметил Евсеев, когда он сам играл против «Спартака», наблюдалось то же самое. Что именно — бывший спортсмен решил не уточнять.
Тренер уверен, что скандал с Тедеско — это история, высосанная из пальца.
«Сочи» полностью контролировал матч и переиграл «Спартак». Завуалировать поражение истерией... Увести разговор к обвинениям соперника... Хочу сказать в знак уважения к «Сочи»: команда выиграла на поле, а не за его пределами, — написал Евсеев в Instagram.
Как ранее передавал NEWS.ru, ни в спорте, ни в обществе нет места расизму и проявлениям вражды на межнациональной или межэтнической почве. С таким заявлением выступил главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско на следующий день после скандала в Сочи.
Он подчеркнул, что эмоции являются частью футбола, однако существуют границы, которые нельзя переходить.