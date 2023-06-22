Европа заскучала по российским футболистам В УЕФА выразили надежду на скорое возвращение российских команд

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лига Европы УЕФА: «Спартак» (Россия)

Советник по делам национальных ассоциаций департамента национальных ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Йозеф Клемент на очной конференции Российского футбольного союза (РФС) выразил надежду, что российские команды в ближайшее время вернутся к участию в международных соревнованиях. По его словам, это новый вызов, который «футбол способен преодолеть». Трансляция велась на сайте РФС.

Мы верим, что совсем скоро мы увидимся с российскими клубами и сборной на международном уровне в духе честной игры. За этот период мы не прерывали связи с Россией и вели диалог. Уверен, что мы справимся с этим вызовом и будем дальше возводить мосты между странами и продолжать развивать футбол, — сказал Клемент.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Свое решение они объяснили ситуацией на Украине.

В апреле президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что вопрос, связанный с допуском российских футбольных клубов и сборных до международных соревнований, будет сложно решить до завершения спецоперации. По его словам, до окончания конфликта на Украине ситуация вряд ли изменится.