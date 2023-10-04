Названы страны, которые примут Евро-2028 Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии

Фото: Petter Arvidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии, сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Их заявка осталась единственной после того, как Турция отказалась от борьбы за проведение первенства.

В то же время Турция подала совместную с Италией заявку на проведение Евро-2032. Официально УЕФА объявит решение на исполкоме 10 октября.

Международная федерация футбола (FIFA) и Европейский футбольный союз (UEFA) в феврале 2022 года отстранили российские команды от участия в футбольных турнирах, проводимых под эгидой этих организаций, из-за ситуации на Украине. При этом президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино допустил возможность участия сборной России в следующем чемпионате мира.

Перед этим глава УЕФА назвал условие возвращения России в европейский футбол. По его словам, случится это после завершения специальной военной операции.

Также он объяснил решение о прекращении сотрудничества с «Газпромом» символическим актом, чтобы не рекламировать компанию во время массовых футбольных мероприятий, которые наблюдают миллионы людей.