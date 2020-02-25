https://static.news.ru/photo/fed0c68e-57e2-11ea-9080-fa163e074e61_660.jpg Мишель Ува Фото: Harold Cunningham/dpa/Global Look Press

Вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что футбольные турниры, в том числе чемпионат Европы 2020 года, могут отменить или перенести, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться.

Мы следим за развитием событий. Футбол должен подстраиваться под ситуацию. Пока мы стараемся не отменять турниры. Проведение соревнований будет ограничено лишь в том случае, если ситуация ухудшится, — сказал Ува в эфире радио Rai.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально объявил, что матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским «Интером» и болгарским «Лудогорцем» пройдёт в Милане без зрителей, писал NEWS.ru.