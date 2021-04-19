«Эволюционный формат»: президент УЕФА высказался о реформе Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/7a7f135e-a11f-11eb-9c20-96000091f725_660.jpg Александер Чеферин Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Начиная с 2024 года в финальной стадии футбольной Лиги чемпионов будет принимать участие 36 команд вместо 32, как это происходит сейчас. По словам главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина, эта реформа является олицетворением эволюции турнира.

Этот эволюционный формат сохранит мечту любой европейской команды об участии в Лиге чемпионов благодаря достижениям на поле. Он также позволит обеспечить жизнеспособность, процветание и рост всего европейского футбола, а не только крошечного самоизбранного картеля, — приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.

Последней фразой президент организации, очевидно, выразил отношение к инициативе 12 европейских топ-клубов организовать Суперлигу. Эта идея уже встретила критическую реакцию в мировом футбольном сообществе. Чеферин ранее разъяснил, что ждёт игроков, которые будут участвовать в матчах Суперлиги. По его словам, им будет запрещено играть за свои сборные и, соответственно, участвовать в чемпионатах мира и Европы.

Говоря об изменениях в Лиге чемпионов, глава УЕФА подчеркнул, что при новом формате сохранится принцип открытой конкуренции и спортивных достижений. Футбол — это социальное и культурное сокровище, обогащённое ценностями, традициями и эмоциями европейского футбола, заключил Чеферин.

Он добавил, что в течение года будут приниматься дальнейшие решения касательно квалификационных турниров, дат матчей, формата финала, коэффициентов и доходов клубов от участия в Лиге чемпионов. При необходимости, подчеркнул Чеферин, в формат соревнований ещё могут быть внесены изменения.

Ранее стало известно, что УЕФА утвердил проведение Лиги чемпионов в новом формате с сезона-2024/25. В турнире будет участвовать 36 команд. Элитные клубы, которые не смогут пройти квалификацию, получат новые распределительные места. Более того, после изменения формата будет существовать одна лига вместо разделения на группы участников.

В плей-офф выйдут восемь лучших коллективов, остальные команды будут проходить отбор через новый раунд плей-офф. Известно, что каждой команде в обновлённом турнире гарантировано 10 дополнительных игр и увеличение доходов.