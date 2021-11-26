«Эвертон» начал переговоры с «Динамо» по трансферу Захаряна

Английский футбольный клуб «Эвертон» начал обсуждение возможного перехода полузащитника московского «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна. Как сообщает Tuttomercatoweb, стороны довольно быстро продвигаются в переговорах. Сумма сделки может составить более €10 млн.

Сообщается , что на данный момент трансферная стоимость 18-летнего Захаряна на известном портале Transfermarkt оценивается в €9 млн.

До настоящего момента «Динамо» лишь дважды в истории удавалось выручить более €10 млн за футболиста. Мигель Данни был продан в «Зенит» за €30 млн, а Александр Кокорин в «Анжи» за €19 млн.

Захарян является воспитанником «Динамо». За взрослую команду дебютировал в 2020 году. В общем счёте провёл 28 матчей, в которых отметился шестью голами и 12 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в услугах российского полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука. «Бергамаски» получили предложение от российского клуба, а также от команд Серии А — «Торино» и «Дженоа».