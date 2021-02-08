«Это только одна игра»: Головин прокомментировал хет-трик за «Монако»

https://static.news.ru/photo/bf7c19e4-6a0a-11eb-bf3b-96000091f725_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал свою игру в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Нима». В этом матче он забил три мяча и отметился голевой передачей, его команда победила со счётом 4:3.

Головин призвал не заострять внимание на его хет-трике. По его словам, впереди ещё много работы.

Думаю, много говорить сейчас не нужно. <...> Понимаю, что получился яркий и запоминающийся матч, но не надо переоценивать его значение. Это только одна игра. Нам нужно много работать, прогрессировать и устранять те ошибки, которые были. В общем, есть к чему стремиться, — приводит слова футболиста «Чемпионат.com».

Головин стал первым россиянином, которому удалось оформить хет-трик в матче французской Лиги 1. Ряд изданий включили его в символическую сборную 24-го тура, во Франции он получает восторженную прессу.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин дебютировал за итальянскую «Фиорентину». 29-летний форвард вышел на замену на 74-й минуте матча против «Интера». Местные журналисты не впечатлились появлением россиянина на поле. Они написали, что Кокорин выглядел «деревянным, оштукатуренным и не готовым».