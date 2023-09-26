«Речи о возвращении не идет»: Колосков о решении УЕФА по сборным России U17 Вячеслав Колосков назвал сюрпризом решение УЕФА по сборным России U17

Фото: rfs.ru

Допуск до международных соревнований мужских и женских национальных команд России по футболу до 17 лет является сюрпризом, заявил NEWS.ru почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. Функционер, однако, не считает, что это означает скорое возвращение взрослых команд на международную арену.

«Думаю, допуск связан с работой наших специалистов в структурах УЕФА. Оказалось ли данное решение сюрпризом? Думаю, что да, это сюрприз», — сказал Колосков.

Также Колосков высказался о возможном допуске всех российских команд до международных соревнований, отметив, что возвращение россиян на турниры невозможно до окончания СВО.

«Было четко заявлено президентом УЕФА Чефериным, что речи о возвращении российских команд на международные соревнования до окончания СВО не идет», — отметил Колосков.

Российские футбольные клубы и сборные отстранили от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА после начала СВО в конце февраля 2022 года. Национальная сборная не смогла сыграть в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катаре и пропустила жеребьевку в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года, который состоится в Германии.