«Это политика»: Радченко об отказе от трансляций игр сборной Украины в РФ Экс-футболист сборной России Радченко объяснил политикой отказ от трансляций матчей украинской команды в РФ

Фото: IMAGO/Colin Poultney/Global Look Press

Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко в беседе с NEWS.ru подвёл итоги финального стыкового матча за право попасть на чемпионат мира — 2022 в Катаре между сборными Украины и Уэльса. Игрок выразил сожаление, что встреча не транслировалась в России.

Конечно, в России многим хотелось посмотреть стыковые матчи с участием сборной Украины, очень жаль, что такой возможности не было. Это политический момент, сложилась такая ситуация. Нужно перетерпеть. Результат игры не удивил. Сборная Уэльса — очень сильная, сбалансированная команда, которая во многих матчах выглядит здорово. Украинцам было тяжело пройти такого соперника. Желаю Украине удачи в дальнейших матчах. В России следят за этой командой и радуются её успехам, — заявил Радченко.

Сборная Украины 5 июня проиграла Уэльсу со счётом 0:1 и не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира — 2022. Путёвку на мундиаль завоевали валлийцы.

2 июня ведущий «Матч ТВ» Антон Анисимов объяснил, почему телеканал не транслировал матч отбора к чемпионату мира 2022 года Шотландия — Украина. Журналист отметил, что игру, «участие в которой принимает футболист, оскорбивший президента России Владимира Путина, не нужно показывать».