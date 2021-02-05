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Футбол

«Это лопухи»: Губерниев высказался о дебюте Кокорина в Италии

15:13, 06 февраля 2021 76
Александр Кокорин (справа) Александр Кокорин (справа) Фото: ACF Fiorentina/facebook.com

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу дебюта российского форварда итальянской «Фиорентины» в Серии А. Говоря о первом матче игрока за новый клуб, он спросил, где «заброшенные шайбы» и «трёхочковые».

В 21-м туре чемпионата страны «фиалки» сыграли с «Интером» и проиграли со счётом 1:2. Кокорин не появился на поле в стартовом составе. Он вышел на замену на 74-й минуте. То, что игрок успел показать за отведённое ему время, мягко говоря, не впечатлило итальянскую прессу. Журналисты назвали спортсмена «деревянным».

Губерниев возмутился уровнем игры бывшего нападающего «Спартака» и «Зенита». Комментатор вопросил, не вышел ли Кокорин на поле «фиалки собирать». Так журналист скаламбурил по поводу того, как неофициально называют «Фиорентину».

Где заброшенные шайбы? Где трёхочковые? Это не фиалки, это лопухи, — написал Губерниев в Instagram.

За свой прежний клуб, московский «Спартак», Кокорин играл на протяжении нескольких месяцев. За это время он не отметился ни одним взятием ворот с игры.

Как ранее передавал NEWS.ru, любители футбола признали российского полузащитника Алексея Миранчука лучшим игроком месяца в итальянском клубе «Аталанта». Об этом в субботу, 6 февраля, сообщили сотрудники пресс-службы коллектива.

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