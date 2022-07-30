«Это гадость»: Тарасова жестко раскритиковала Fan ID Тарасова: Fan ID вредит футболу, снижает посещаемость матчей

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала систему Fan ID. По ее мнению, паспорт болельщиков вредит футболу, так как снижает посещаемость матчей, передает РБ-Спорт.

Я согласна с тем, что Fan ID вредит футболу, снижает посещаемость матчей. Вообще, это гадость какая-то. Злостные решения принимаются, все меняется. Зачем это нужно-то? Бездарно просто, — заявила Тарасова.

Закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий началдействовать в России с 1 июня. Фанаты большинства клубов России заявили о бойкоте матчей в связи с этим законом.

Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин жестко раскритиковал систему Fan ID. Он выразил сомнения в том, что она вообще нужна в футболе. Также сообщалось, что его дочери не смогли получить Fan ID, так как родились не в России.