Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала систему Fan ID. По ее мнению, паспорт болельщиков вредит футболу, так как снижает посещаемость матчей, передает РБ-Спорт.
Я согласна с тем, что Fan ID вредит футболу, снижает посещаемость матчей. Вообще, это гадость какая-то. Злостные решения принимаются, все меняется. Зачем это нужно-то? Бездарно просто, — заявила Тарасова.
Закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий началдействовать в России с 1 июня. Фанаты большинства клубов России заявили о бойкоте матчей в связи с этим законом.
Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин жестко раскритиковал систему Fan ID. Он выразил сомнения в том, что она вообще нужна в футболе. Также сообщалось, что его дочери не смогли получить Fan ID, так как родились не в России.