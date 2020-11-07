«Это был реально конец»: тренер Локомотива – о поражении «Динамо»

https://static.news.ru/photo/a9a92272-21f0-11eb-9f9b-fa163e074e61_660.jpg Марко Николич Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич прокомментировал разгромное поражение «Динамо» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги со счётом 1:5.

«Динамо» заслужило победу, у нас получилось всё как не надо. У соперника теперь немного другая схема, соперник хорошо подготовился, но очень трудно говорить при такой игре, которую мы показали. Получили красную, потом вторую — и это был реально конец. Ничего особенного нельзя сказать, — сказал Николич на послематчевой пресс-конференции.

Он добавил, что не критикует публично своих игроков, но отметил, что у них всегда есть желание и эмоции, несмотря на нехватку концентрации.

Понятно, что трудный график. Надо нам готовить себя каждые три дня к новой игре. У нас нет проблем с желанием, но концентрации не хватает отчасти из-за графика, — добавил он.

К Райковичу, который за три минуты получил две желтые карточки, не будут применены никакие санкции.

Как писал NEWS.ru , «Динамо» разгромило «Локомотив» в матче 14-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 5:1.