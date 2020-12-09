«Это будет чемпионат мира»: родные Марадоны начали борьбу за наследство

https://static.news.ru/photo/9dace392-3acc-11eb-b053-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabio Sasso/Global Look Press

Родственники легендарного аргентинского футболиста Диего Армандо Марадоны начали борьбу за наследство скончавшегося спортсмена. Как сообщил журналистам знакомый с ситуацией источник, состояние ушедшего латиноамериканца составляет примерно 40 млн долларов.

И в контексте споров за наследство разговор идёт не только о счетах в банках разных стран, в числе которых ОАЭ и Швейцария. Также у Марадоны на территории нескольких государств имеется элитная недвижимость. Кроме того, футболист за жизнь собрал парк премиальных автомобилей.

Официально у Марадоны пять детей. Однако получить аналогичный статус намерены ещё сеть человек. Также у игрока остались четыре сестры. И все они хотят получить свою долю наследства.

Война за деньги Марадоны будет не просто соперничеством — это будет настоящий чемпионат мира. Ведь по аргентинским законам при отсутствии завещания все наследники умершего имеют равные права на наследство, — приводит сообщение источника The Sun.

Детям, которые не были официально признаны, необходимо доказать своё родство. Тогда они будут обладать теми же правами, что и остальные родственники.

Марадона скончался 25 ноября в результате острого отёка лёгких, который был вызван сердечной недостаточностью. Футболисту было 60 лет.

Как ранее передавал NEWS.ru, Диего Марадона каждый месяц тратил более 10 миллионов аргентинских песо (более €100 тысяч). Деньги уходили на содержание родственников и знакомых футболиста.

По данным издания Marca, денежные средства списывались со счетов футболиста, их получали около 50 семей, проживающих как на территории Аргентины, так и за её пределами. В настоящее время налоговая служба страны заблокировала счета футболиста и семьи не получают деньги.