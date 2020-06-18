«Тамбов» будет исключен из РПЛ, если не закончит реконструкцию стадиона

https://static.news.ru/photo/bfdca7ec-b15e-11ea-a36a-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: fc-tambov.ru

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин объяснил, почему РПЛ уже несколько раз идёт навстречу футбольному клубу «Тамбов», который по-прежнему реконструирует стадион.

Нельзя говорить, что это последний раз. Но мы дважды бывали в Тамбове, встретились с главой региона и увидели сумму, выделенную на реконструкцию стадиона — 120 миллионов, — сказал Прядкин на пресс-конференции, посвящённой возобновлению сезона РПЛ 2019/20.

По словам руководителя РПЛ по спортивным результатам «Тамбов» — это неплохая команда, которая уверенно чувствует себя в турнирной таблице.

Первоначально рассматривалось продлить возможность играть на другом стадионе на сезон. Но это разрешено до 31 декабря. Больше никто на встречу не пойдёт, — заключил он.

Таким образом, если до конца года не будут устранены недостатки стадиона, на которой выделено 120 млн рублей, команда может покинуть Российскую премьер-лигу. Однако, по словам Прядкина, губернатор Тульской области очень попросил пересмотреть сроки и сказал, что все выполнят.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) принял решение позволить «Тамбову» проводить домашние встречи на стадионах, которые принимали чемпионат мира по футболу 2018 года. «Тамбов» не успел привести в порядок стадион в соответствии с требованиями для игр в РПЛ из-за пандемии коронавируса. Клуб занимался реконструкцией стадиона в первой половине текущего сезона Российской премьер-лиги, проводя встречи сначала в Саранске, затем — в Нижнем Новгороде, писал NEWS.ru.