Ещё одного судившего «Спартак» арбитра призвали проверить на полиграфе

https://static.news.ru/photo/118ee1a4-ec56-11ea-b9f3-fa163e074e61_660.jpg Алексей Матюнин Фото: Wikimedia

Руководство РФС получило ещё одну жалобу на арбитра, судившего матч московского «Спартака». Однако на этот раз в роли пострадавшей, по их мнению, от действий судей стороны выступили не «красно-белые». Жалобу подало руководство тульского «Арсенала», проигравшего в матче шестого тура столичной команде со счётом 1:2.

Как рассказал журналистам генеральный директор клуба из Тулы Дмитрий Балашов, претензии касаются действий арбитра Алексея Матюнина. В представленной РФС бумаге два пункта. В первом заключается просьба не назначать Матюнина на матчи «Арсенала». Во втором туляки просят проверить судью на полиграфе.

По словам Балашова, арбитраж вызвал вопросы не только у «Арсенала», но и у всего футбольного сообщества. Решения судей оказали непосредственное влияние на ход встречи в Москве.

Поэтому считаем важным разобраться и выяснить истинные мотивы такой работы рефери, — заметил гендиректор тульской команды.

Балашов припомнил эпизод, случившийся ещё при равном счёте 1:1. Игрок «гостей» Даниил Лесовой в резкой форме отреагировал на судейское решение, в результате чего арбитр показал ему вторую жёлтую карточку и удалил с поля.

Это ключевой момент встречи. Эмоции Лесового, повлёкшие второе предупреждение, возникли не на пустом месте, а именно вследствие этой грубейшей ошибки, — приводит слова Балашова «Чемпионат».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Еськов, подвергнутый проверке на полиграфе после скандального матча между московским «Спартаком» и «Сочи», может быть пожизненно отстранён от судейства. Такое предположение в спортивном сообществе возникло из-за задержки вердикта Судейского комитета, который ещё 17 августа отчитался о завершении расследования. Другой арбитр, работавший на этом матче, Василий Казарцев отстранён на неопределённое время.

Команда с юга России в игре против «красно-белых» уступала по ходу матча два мяча, но спаслась благодаря двум голам после назначенных арбитром пенальти.