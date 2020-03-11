https://static.news.ru/photo/0e213766-63c5-11ea-aff8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжает вносить изменения в порядок проведения соревнований из-за распространения коронавирусной инфекции. 11 марта стало известно, что ещё два матча 1/8 финала Европы пройдут без зрителей.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, речь идёт об игре в австрийском Линце, где местный ЛАСК примет английский «Манчестер Юнайтед», а также о матче в Германии, где сойдутся франкфуртский «Айнтрахт» и швейцарский «Базель».

Первые матчи 1/8 финала пройдут в четверг, 12 марта.

Ранее сообщалось, что при пустых трибунах сыграют греческий «Олимпиакос» и английский «Вулвверхэмптон». Встреча между испанской «Севильей» и итальянской «Ромой» отменена, передавал NEWS.ru. Также не состоится в назначенный срок ещё одна дуэль итальянских и испанских клубов — «Интера» и «Хетафе».