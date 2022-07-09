Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оценил оцени шансы «Спартака» в борьбе за чемпионство с «Зенитом». Он считает, что пока об этом рано говорить, передает корреспондент NEWS.ru. Ранее «Зенит» разломил «Спартак» со счетом 4:0 в матче за Суперкубок.

Посмотрим. Сезон даже еще не начался. Только матч за Суперкубок был, поэтому у них еще есть время на подготовку. Плюс новый тренер, новая тактика, — сказал Ерохин журналистам.