https://static.news.ru/photo/d4dca742-57c6-11ea-9418-fa163e074e61_660.jpg Кот Ахилл Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Эрмитажный кот Ахилл, который ранее предсказывал результаты матчей на чемпионате мира по футболу — 2018, будет оракулом на предстоящем чемпионате Европы — 2020.

Он будет принимать участие, Ахилл будет оракулом на чемпионате Европы — 2020, — цитирует хозяйку кота Анну Кондратьеву ТАСС.

Ахилл — один из 50 котов — сотрудников Эрмитажа. Работа животных заключается в охоте на крыс и мышей, которые норовят испортить музейные экспонаты.

Ранее NEWS.ru писал, что более 1,8 миллиона заявок на билеты было подано болельщиками, желающими посетить матчи чемпионата Европы — 2020 по футболу в Санкт-Петербурге.