Эрмитажный кот Ахилл, который ранее предсказывал результаты матчей на чемпионате мира по футболу — 2018, будет оракулом на предстоящем чемпионате Европы — 2020.
Он будет принимать участие, Ахилл будет оракулом на чемпионате Европы — 2020, —
цитируетхозяйку кота Анну Кондратьеву ТАСС.
Ахилл — один из 50 котов — сотрудников Эрмитажа. Работа животных заключается в охоте на крыс и мышей, которые норовят испортить музейные экспонаты.
Ранее NEWS.ru писал, что более 1,8 миллиона заявок на билеты было подано болельщиками, желающими посетить матчи чемпионата Европы — 2020 по футболу в Санкт-Петербурге.
Добавьте наши новости в избранные источники