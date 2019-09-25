https://static.news.ru/photo/24cb08f8-dfd5-11e9-8e15-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fcenisey

Поражение футбольного клуба «Енисей» на своём поле от петербургского «Зенита» (1:2) расстроило поклонников команды. И не только вылетом из Кубка России на стадии 1/16 финала.

Один из фанатов сибирского клуба в соцсети рассуждал перед матчем о шансах «Енисея» пройти дальше и верил в успех. Его собеседница была настроена более пессимистично и пообещала поклоннику ночь любви за победу.

После матча от имени игроков «Енисея» в клубном Twitter появилось сообщение.

Парень, мы старались, — говорится в нём.

Сибиряки действительно старались — выиграли первый тайм. Однако два пропущенных после перерыва мяча перечеркнули надежды на выигрыш не одного, а если считать фаната, то сразу двух трофеев.

Ранее News.ru сообщал, что футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) победил красноярский «Енисей» в матче 1/16 финала Кубка России со счётом 2:1. На 14-й минуте счёт открыл полузащитник «Енисея» Константин Савичев. Однако на 58-й минуте Алексей Сутормин сравнял счёт, реализовав пенальти за игру рукой соперника. Спустя пять минут хавбек «сине-бело-голубых» Роберт Мак установил окончательный счёт (2:1).