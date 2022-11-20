Эмир Катара объявил чемпионат мира по футболу открытым

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамада Аль Тани

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани объявил чемпионат мира по футболу 2022 года открытым. Торжественная церемония прошла на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. Главной темой масштабного представления стало единение людей с разных концов планеты и преодоление разногласий. Шоу посмотрели 80 тысяч пришедших на стадион человек. В частности, на арене присутствовал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

В церемонии открытия ЧМ приняли участие актер Морган Фримен, певец Чонгук из группы BTS и местный исполнитель Фахад Аль Кубаиси. Кроме того, среди них был чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Марсель Десайи.

В 19:00 мск начнется первый матч мундиаля, в котором встретятся сборные Катара и Эквадора. Остальными соперниками хозяев чемпионата по группе А являются национальные команды Сенегала и Нидерландов.

Ранее стало известно, что социальная сеть «Одноклассники» запустит специальную ленту новостей о чемпионате мира по футболу в Катаре. С 20 ноября по 18 декабря пользователи ОК будут ежедневно узнавать результаты состоявшихся матчей в специальном разделе «Рекомендации».

Публикации из официальной группы «Спорт в ОК» и групп таких ресурсов, как Sports.ru, Sport24, «Чемпионат.com», «Спорт-Экспресс», «Наш спорт», РИА Новости Спорт, «Телеспорт» и «Еврофутбол» будут попадать в специальную ленту новостей о ЧМ по футболу.