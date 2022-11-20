Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани объявил чемпионат мира по футболу 2022 года открытым. Торжественная церемония прошла на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. Главной темой масштабного представления стало единение людей с разных концов планеты и преодоление разногласий. Шоу посмотрели 80 тысяч пришедших на стадион человек. В частности, на арене присутствовал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.
В церемонии открытия ЧМ приняли участие актер Морган Фримен, певец Чонгук из группы BTS и местный исполнитель Фахад Аль Кубаиси. Кроме того, среди них был чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Марсель Десайи.
В 19:00 мск начнется первый матч мундиаля, в котором встретятся сборные Катара и Эквадора. Остальными соперниками хозяев чемпионата по группе А являются национальные команды Сенегала и Нидерландов.
Ранее стало известно, что социальная сеть «Одноклассники» запустит специальную ленту новостей о чемпионате мира по футболу в Катаре. С 20 ноября по 18 декабря пользователи ОК будут ежедневно узнавать результаты состоявшихся матчей в специальном разделе «Рекомендации».
Публикации из официальной группы «Спорт в ОК» и групп таких ресурсов, как Sports.ru, Sport24, «Чемпионат.com», «Спорт-Экспресс», «Наш спорт», РИА Новости Спорт, «Телеспорт» и «Еврофутбол» будут попадать в специальную ленту новостей о ЧМ по футболу.