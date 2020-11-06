Эль-Кабир сможет выйти на поле в матче «Урал» — «Спартак»

https://static.news.ru/photo/300a1232-2042-11eb-841c-fa163e074e61_660.jpg Отман Эль-Кабир Фото: fc-ural.ru

Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир полностью восстановился после травмы. Футболист сможет выйти на поле в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком», следует из сообщения пресс-службы клуба.

Также сообщается, что из-за полученных травм участие в тренировке не смогли принять Игорь Калинин, Роман Емельянов и Андрей Панюков.

Встреча «Урала» со «Спартаком» состоится 7 ноября. Игра начнётся в 14:00 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что «Лион» проявил интерес к защитнику «Барселоны» Самюэлю Юмтити, переговоры находятся в продвинутой стадии.

Известно, что Юмтити играет в «Барселоне» с 2016 года. При этом каталонцы готовы продать футболиста или отдать в аренду.