Атакующий хавбек екатеринбургского «Урала» Отман Эль-Кабир, забивший победный мяч московскому «Спартаку» в выездном матче чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ), поделился впечатлениями об этой игре и не смог ответить на вопрос, почему его команда в последние годы столь успешно играет против «красно-белых».

— Нам не очень удался стартовый отрезок встречи, потому что поначалу мы проявили излишне много уважения к сопернику, — отметил Эль-Кабир. — Отходили слишком глубоко к своим воротам и позволяли «Спартаку» больше владеть мячом. Но после быстро пропущенного гола мы стали оказывать на соперника большее давление и заиграли в свой футбол. Сразу после перерыва удалось сравнять счёт, и это нам здорово помогло. После этого уже «Урал» контролировал игру, создавал голевые моменты и в итоге заслуженно победил.

— Расскажите, как вам удалось забить победный мяч, так легко убежав вдоль лицевой линии от защитника «Спартака» Андрея Ещенко и попав в створ ворот с очень острого угла.

— Я получил хороший длинный пас за спину защитнику, хотя мне и пришлось доставать мяч возле углового флажка. Умение обыграть защитника один в один — это, если хотите, мой конёк, за счёт этого и удалось уйти от спартаковского игрока. Затем я увидел, что между вратарём и штангой есть немного свободного пространства, — и послал мяч именно туда.

— Даже уступая в счёте, игроки «Урала» продолжали верить, что можно обыграть «Спартак»?

— Как я уже сказал, нас вдохновил быстрый ответный мяч в начале второй половины встречи. После этого мы поняли, что у нас есть хорошие шансы добиться положительного результата. Мы верили в себя, и победа пришла.

Отман Эль-Кабир fc-ural.ru

— Для главного тренера «Урала» — бывшего игрока «Спартака» Дмитрия Парфёнова — игра против бывшей команды была особенной?

— Нет, не думаю, что для него этот матч как-то выделялся среди остальных. Сейчас мы все просто наслаждаемся этой победой. На следующий день у нас будет выходной, а затем начнём новую рабочую неделю и будем готовиться к следующим непростым играм. «Уралу» в ближайшее время предстоят несколько матчей с ведущими клубами премьер-лиги. Так что немножко порадуемся победе над «Спартаком» и сосредоточим внимание на предстоящих играх.

— Что Парфёнов сказал команде в раздевалке в перерыве матча? Благодаря чему «Урал» так преобразился во втором тайме?

— Тренер сказал, что необходимо оказывать больше давления на соперника. Потому что как только мы включали прессинг, «Спартак» переходил на длинные передачи, что облегчало нашу задачу. Считаю, нам удалось добиться игрового преимущества по той причине, что полузащитники и нападающие «Спартака» сыграли не лучшим образом.

— Раскроете секрет, за счёт чего «Урал» так удачно играет именно против «Спартака», особенно в Москве?

— Я не знаю (улыбается). Это действительно хороший вопрос, но у меня нет на него ответа.

— Тогда можете сказать, как изменился «Спартак» по сравнению с прошлым сезоном? Стали «красно-белые» сильнее или слабее?

— И здесь мне трудно найти ответ. Могу лишь с удовольствием отметить, что нам снова, как и в прошлом сезоне, удалось обыграть «Спартак», и для нас это просто здорово (смеётся).