Поражения российских футболистов на последних матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы могут быть связаны с тем, что отечественные клубы хуже справляются с насыщенным календарём соревнований.
Об этом «Профилю»
Помимо соревновательного режима, когда в неделю приходится по два матча, значение имеют и большие расстояния. Если европейские команды добираются на матчи национального чемпионата на автобусе, то в России почти любой выезд подразумевает авиаперелёт.
По словам директора Центра спортивного менеджмента университета «Синергия» Валерия Гореликова, кроме того, в российском спорте налицо отставание по организации бытовых процессов и методик по восстановлению игроков. По его мнению, это напрямую влияет на свежесть игроков и турнирный результат.
Ранее NEWS.ru писал, что депутаты нашли способ спасти российский футбол. В частности, в Госдуме согласились разрешить продажу пива на стадионах во время матчей.
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