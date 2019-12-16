https://static.news.ru/photo/439e3aea-1fe3-11ea-b3a0-fa163e074e61_660.jpg Наставник «Локомотива» Юрий Семин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поражения российских футболистов на последних матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы могут быть связаны с тем, что отечественные клубы хуже справляются с насыщенным календарём соревнований.

Об этом «Профилю» сообщил наставник «Локомотива» Юрий Семин. Его команда не осилила выступление в Лиге чемпионов, начались травмы и поражения.

Помимо соревновательного режима, когда в неделю приходится по два матча, значение имеют и большие расстояния. Если европейские команды добираются на матчи национального чемпионата на автобусе, то в России почти любой выезд подразумевает авиаперелёт.

По словам директора Центра спортивного менеджмента университета «Синергия» Валерия Гореликова, кроме того, в российском спорте налицо отставание по организации бытовых процессов и методик по восстановлению игроков. По его мнению, это напрямую влияет на свежесть игроков и турнирный результат.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты нашли способ спасти российский футбол. В частности, в Госдуме согласились разрешить продажу пива на стадионах во время матчей.