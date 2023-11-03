Экс-защитника сборной России по футболу Бугаева арестовали до конца года

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Алексей Бугаев

Экс-защитника сборной России по футболу Алексей Бугаева арестовали до конца года, сообщили в пресс-службе объединенных судов Краснодарского края. Футболиста ранее задержали в Краснодаре с 500 граммами мефедрона. Его обвиняют в хранении наркотиков для дальнейшего сбыта.

Рассмотрев материалы, суд ходатайство удовлетворил, избрав в отношении Бугаева меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры — до 31 декабря 2023 года, — говорится в сообщении.

Согласно представленным суду материалам дела, 28 октября полицейские в ходе личного досмотра обнаружили у спортсмена вещество, экспертиза которого подтвердила наличие в его составе наркотического средства метилэфедрона массой 484,8 грамма.

При этом адвокат спортсмена Екатерина Макличенко отрицает, что при задержании у ее подзащитного были наркотики, и намерена тщательно проанализировать материалы дела. Также подозреваемый отрицает, что оказывал сопротивление при задержании.

Бугаев — воспитанник московского «Торпедо», играл за «Локомотив» и «Краснодар», выступал за сборную России по футболу. Завершил спортивную карьеру в 29 лет и проживал в столице Кубани. Сейчас 42-летнему мастеру спорта грозит серьезный тюремный срок.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.