Экс-врач «Спартака»: вирус — не приговор, пора выпустить народ на прогулки

Бывший глава медицинского департамента московского футбольного клуба «Спартак» Михаил Вартапетов призвал отменить режим самоизоляции и позволить людям гулять.
Не пора ли дать задний ход и выпустить народ на прогулки, пробежки, в парки, в лес? Сидя дома здоровее не будешь! Вирус — это не приговор, — написал Вартапетов на своей странице в Instagram.
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Ранее генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн рассказал, что команда готова отдать домашнюю арену в распоряжение медицинским службам для борьбы с пандемией инфекции коронавируса, писал NEWS.ru.
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