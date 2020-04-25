Футбол

Экс-врач «Спартака»: вирус — не приговор, пора выпустить народ на прогулки

13:45, 26 апреля 2020

Бывший глава медицинского департамента московского футбольного клуба «Спартак» Михаил Вартапетов призвал отменить режим самоизоляции и позволить людям гулять.

Не пора ли дать задний ход и выпустить народ на прогулки, пробежки, в парки, в лес? Сидя дома здоровее не будешь! Вирус — это не приговор, — написал Вартапетов на своей странице в Instagram.

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн рассказал, что команда готова отдать домашнюю арену в распоряжение медицинским службам для борьбы с пандемией инфекции коронавируса, писал NEWS.ru.

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