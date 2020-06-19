Экс-врач сборной РФ: молодым футболистам «Ростова» опасно играть с «Сочи»

https://static.news.ru/photo/fc3654b0-b229-11ea-bb49-fa163e074e61_660.jpg Зураб Орджоникидзе Фото: Департамент здравоохранения Москвы - ДЗМ/facebook.com

Бывший врач сборных СССР и России Зураб Орджоникидзе считает, что молодым игрокам футбольного клуба «Ростов» опасно выходить на поле в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» без тренировок и медицинского обследования.

Нужно понимать, в каком физическом и функциональном состоянии находятся молодые футболисты, если они долгое время не тренировались, то это опасно, — цитирует Орджоникидзе РИА Новости.

Он отметил, что перед тренировочным процессом футболисты должны пройти углублённое медицинское обследование, без которого они не могут быть допущены к матчу. При этом Орджоникидзе считает, что «Ростову» должны помочь разрешённые пять замен.

Ранее стало известно, что «Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча 23-го тура РПЛ, который был под угрозой срыва, так как у шести игроков ФК «Ростов» накануне матча в Сочи были обнаружены признаки коронавирусной инфекции. Футболист «Ростова» подтвердил состав команды на игру с «Сочи», писал NEWS.ru.