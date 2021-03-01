Экс-тренеру Романцеву сделали операцию на сердце

https://static.news.ru/photo/9194cec4-7b2e-11eb-ae70-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Wilf/Global Look Press

Состояние бывшего главного тренера сборной России и футбольного клуба «Спартак» Олега Романцева врачи оценивают как хорошее. Его госпитализировали с инфарктом в одну из столичных клиник и уже сделали операцию на сердце.

Олег Романцев перенёс операцию на сердце, она прошла успешно. Он чувствует себя хорошо, — сообщил ТАСС директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

Он добавил, что клуб в случае необходимости готов оказать помощь Романцеву.

Ранее бывший помощник Романцева по «Спартаку» Георгий Ярцев подтвердил, что тренера госпитализировали с инфарктом.

Как писал NEWS.ru, о госпитализации экс-тренера «Спартака» стало известно утром 2 марта. Он находится в одной из столичных клиник. Медики оценивали состояние Романцева как средней степени тяжести.

Олег Романцев — советский футболист, выступавший на позиции защитника. Как игрок известен по выступлению за московский «Спартак» и красноярский «Автомобилист». Позднее стал футбольным тренером «Спартака».