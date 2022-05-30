Экс-тренер «Зенита» объяснил поражение «Динамо» психологией команды Экс-тренер «Зенита» Раппопорт: «Динамо» проиграло «Спартаку» из-за нехватки психологической устойчивости

Фото Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Московское «Динамо» проиграло «Спартаку» в финале Кубка России по футболу из-за нехватки психологической устойчивости, предположил бывший тренер «Зенита» Борис Раппопорт в разговоре с «360». При этом команда могла сдать и по физическим кондициям, отметил он.

На протяжении большей части сезона играли прекрасно, но вот тут сдали, и пошла череда поражений. На мой взгляд, такой психологической устойчивости, чтобы выйти из этого кризиса, у них не хватило. Тренеры, видимо, не смогли справиться с этой ситуацией, поэтому пошло по накатанной. Вчера они не уступали «Спартаку», — сказал Раппопорт.

«Спартак» же, по его словам, воспользовался последней возможностью что-то выиграть в сезоне. Кубок после провального сезона даёт надежду, что «болезнь немного лечится», добавил Раппопорт.

Он также оценил атмосферу в «Лужниках», похожую на советские времена с полными стадионами.

Накануне московский «Спартак» выиграл у «Динамо» в финале Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых, а «Динамо» упустило шанс сравнять счёт с пенальти на последних секундах игры.

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после победы принял решение покинуть команду. По информации журналистов, итальянец уже сообщил о желании своему окружению. При этом окончательного диалога между специалистом и руководством красно-белых не было.